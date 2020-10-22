В Дагестане нашли заброшенный схрон убитого террориста

В Дагестане нашли схрон с оружием и боеприпасами. Тайник принадлежал убитому 6 лет назад террористу, передает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Оружие и припасы к нему отыскали в земле в Цунтинском районе, около села Гениятль. По предположению сотрудников ФСБ, тайник организовал ликвидированный в 2014 году боевик Магомед Расулов. Сам по себе схрон представляет собой пластиковую емкость, внутри которого были патроны разного калибра, взрывчатка и электродетонатор.

Отмечается, что Расулов примкнул к боевикам в 2012 году. Вместе с террористами он нападал на военных и полицейских. К примеру, в 2013 году его банда атаковала ОМОН около села Шаитли, погибли четыре сотрудника.

Убили Расулова в ночь на 27 августа 2014 года. В два часа их заблокировали в селе Вициятль. Предложение сдаться они отклонили, и спецназ их ликвидировал.