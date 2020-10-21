Сельского врача из Дагестана наградил премьер-министр Мишустин

Фото: Минздрав РД

Доктора из сельской Гергебильской больницы Дагестана за борьбу с коронавирусом наградил премьер-министр Михаил Мишустин. Как рассказали в республиканском Минздраве, молодой врач Айшат Идрисова практически не покидала рабочее место в пандемию, успевая помогать коллегам в участковых больницах соседних сел оказывать помощь пациентам с COVID-19.

- Выезжала в перепрофилированные инфекционные госпитали в Кикуни и Маали, - говорят в министерстве Дагестана.

Государственные награды получили 27 медиков России.