Фото: пресс-служба администрации

В Ставрополе в домах и квартирах проверяют техническое состояние газового оборудования

Однако специалисты АО «Ставропольгоргаз» зафиксировали в краевой столице свыше 8 тысяч случаев отказа в допуске в дом для проверки газового оборудования. А это может обернуться для собственников административным штрафом.

В краевую государственную жилищную инспекцию передали почти 863 материала для привлечения нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

По результатам рассмотрения дел 68 абонентов уже получили административное наказание в виде штрафа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе с 21 октября включили отопление в домах жителей города. Его решили начать по просьбам горожан несмотря на то, что в краевом центре еще достаточно теплая погода.

Пресс-служба мэрии уточнила, что с 21 октября тепло придет во все дома и организации Ставрополя без исключения. На наладку всей системы дано несколько суток.