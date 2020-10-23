На Ставрополье передали в суд дело замглавы горокруга о взятке в 7 млн рублей

Бывший заместитель главы администрации Нефтекумского городского округа Виталий Черченко обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, чиновник договорился с представителем строительной фирмы за взятку в размере свыше 6 миллионов 900 тысяч рублей гарантированно принять строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане, а также общее покровительство по объекту.

После чего заместитель главы администрации получил от представителя строительной фирмы, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, первую часть взятки в размере 3 миллионов рублей.

После получения этих денег оперативники задержали подозреваемого. Собранные доказательства направили в суд для утверждения обвинительного заключения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что декан Ставропольского государственного медицинского университета пойдет под суд за получение взятки от студентки.

Декана поймали с поличным на месте преступления и возбудили уголовное дело по статье: «Получение должностным лицом взятки».