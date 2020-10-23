На Ставрополье пьяный мужчина ранил на улице двух парней

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

В Невинномысске против 48-летнего мужчины возбудили уголовные дела по статьям: «Покушение на убийство», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в октябре этого года мужчина был пьян и разгуливал по улицам промышленной столицы края. В это время между ним и двумя незнакомыми молодыми людьми возник конфликт.

Во время ссоры разъяренный ставрополец ударил ножом в поясницу 21-летнего парня, а также в грудь 17-летнего юношу. К счастью, врачи вовремя оказали помощь потерпевшим молодым людям.

Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил комплекс судебных экспертиз, допросил свидетелей. Подозреваемый находится под стражей.

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