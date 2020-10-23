На Ставрополье за 5 дней водители оплатили долги по штрафам на сумму более 12,5 млн рублей

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ставропольская Госавтоинспекция подвела итоги операции «Должник», которая проходила в крае с 12 по 16 октября.

Цель операции - взыскание накопившихся задолженностей по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения, прежде всего – за нетрезвое вождение.

Таких должников в крае, не оплативших в установленные законом сроки наложенный штраф, около 4,5 тысяч.

Автоинспекторы посетили на дому около одной тысячи «злостных» должников, которые имеют более 10 неоплаченных штрафов и около двух тысяч водителей, лишенных права управления за вождение с признаками опьянения.

Составлено около 700 административных материалов за неоплаченные в положенные 60 дней штрафы по ПДД.

Арест на имущество пришлось наложить в 175 случаях, в том числе арестовано 110 транспортных средств, из которых 57 автомобилей с изъятием – теперь они уйдут с молотка, чтобы покрыть долги владельца.

Более 1000 ставропольцев не смогут выехать за пределы страны, так как из-за имеющихся задолженностей наложено ограничение на выезд. Всего удалось взыскать средств на общую сумму более 12,5 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительницу ставропольского города Ипатово оштрафовали на четыре тысячи рублей за ролик поездки с непристегнутым ремнем и малышом на руках. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД.

Так, молодая блогер не могла и предположить, чем закончится для нее обычное видео, которое она опубликовала в Инстаграме после поездки с подругой в поликлинику.

Мать снимала и комментировала, будучи за рулем машины. В это время на пассажирском сиденье находилась ее знакомая с грудным ребенком.