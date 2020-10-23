На Ставрополье выясняют обстоятельства жестокого убийства бездомного пса

К выяснению обстоятельств жестокого убийства в центре Железноводска бездомного пса подключился глава курорта.

Ранее в соцсетях местные жители рассказали, что в городском парке нашли убитую собаку. Причем, убийство было совершено с особой жестокостью.

Как сообщил градоначальник, по этому факту власти курорта уже обратились в правоохранительные органы.

—Сейчас наши специалисты просматривают камеры видеонаблюдения, — заявил он.

По словам Моисеева, все данные будут незамедлительно переданы в полицию. —Злоумышленники не должны уйти от ответственности, — подчеркнул глава курорта.

—Спасибо за то, что вам неравнодушна судьба несчастного добрейшего Рыжика! И вы правы - если кто-то обращается так с животными, существами, которые не могут пожаловаться и рассказать о том, кто их обижает ради развлечения, то страшно представить, что это «человеки» могут сделать в дальнейшем с людьми, —пишет местный житель.