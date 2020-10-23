С 23 октября на Ставрополье открываются кинотеатры

В Ставропольском крае после семи месяцев перерыва из-за COVID-19 начинают работать кинотеатры. С пятницы, 23 октября, официально разрешается открывать залы для посетителей, но только при выполнении ряда важных правил. Согласно постановлению губернатора Владимира Владимирова, на сеанс могут загрузить не более 50% зала. Все посетители обязаны носить маски вместе с работниками кинотеатра. В кинотеатре должны проводить регулярную тщательную дезинфекцию. А весь персонал обязан сдать тест на коронавирус.

На Ставрополье именно кинотеатры ждали своего открытия дольше всех. С 1 июня возобновили работу санатории региона. А тренажерные залы приняли посетителей 1 августа.