На Ставрополье под обвалом грунта погиб рабочий

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Инцидент произошел утром 9 октября в Невинномысске. Там во время ремонта пожарного трубопровода насосной станции пожаротушения на слесаря строительно-монтажных работ одной из строительных организаций обрушился грунт.

На месте происшествия скончался рабочий.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, истребовал должностные инструкции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.