На Ставрополье выходные обещают быть теплыми и солнечными

На Ставрополье местным жителям лучше всего провести предстоящие выходные на природе. Так как синоптики обещают в ближайшие два дня теплую солнечную погоду.

В субботу и воскресенье воздух в крае будет прогреваться до 25 градусов. Осадков, к счастью, не ожидается. Будет дуть западный ветер, скорость которого не превысит 10 м/с.

В краевом центре в выходные прогнозируется 20−23 градуса тепла, будет солнечно и сухо. Ветер также западный, 5−8 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ближайшую субботу, 24 октября жителей краевого центра ждут на ярмарках выходного дня. Посетители смогут купить сезонные овощи и фрукты, которых сейчас планируется большой ассортимент.