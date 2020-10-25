Междугородний автотранспорт Ставрополья с начала года перевез более 3 млн пассажиров

На Ставрополье растет доля автотранспорта для пассажирских и грузовых перевозок, а сама отрасль активно развивается.

Бесперебойное транспортное обслуживание жителей региона обеспечивают 1743 автобуса малого, среднего и большого класса.

За минувшие девять месяцев этого года межмуниципальными маршрутами воспользовались более трех миллионов человек. Всего на Ставрополье открыты 331 междугородний маршрут. Об этом сообщили в правительстве края.

Тем временем от рук вандалов страдают остановочные павильоны. Так, недавно разбили стекло у остановки на улице 45-я параллель Ставрополя.

Такое варварское отношению к городскому имуществу вызвало возмущение горожан, которые осуждали поведение хулиганов в комментариях в соцсетях.