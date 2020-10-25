На Ставрополье будет стоять первый в России памятник Деду Морозу

В Железноводске установят первый в России памятник Деду Морозу. Скульптура новогоднего волшебника займет место в резиденции южного Деда Мороза – это знаменитая пещера вечной мерзлоты у горы Развалки.

Памятник там появится уже в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с начала 2020 года в санаториях Кисловодска отдохнули более 130,6 тыс. человек.

Здравницам, несмотря на пандемию, за 9 месяцев удалось собрать 42,7 млн рублей, или около 40% от общей суммы курортного сбора.