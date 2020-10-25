В Пятигорске погиб мужчина, который переходил дорогу в неустановленном месте

Инцидент произошел сегодня, 25 октября, около 17:45, в Пятигорске. Водитель автомобиля «Лада – 211440» сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

От полученных травм ставрополец погиб. Его личность устанавливается, на вид ему около 65 лет.

За рулем легковушки был 36-летний житель соседней республики. В момент ДТП он был трезв. За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался четыре раза, штрафы оплачивал.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Пятигорску.

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