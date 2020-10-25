В Пятигорске построят три верхнеуровневые развязки

В Пятигорске в ближайшие несколько лет планируют построить три верхнеуровневые развязки в районе железнодорожных переездов. Об этом сообщил во время прямой линии» глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Градоначальник рассказал о планах с 2021 года приступить к строительству верхней развязки на въезде со стороны Иноземцево с уходом на Бештаугорское шоссе.

Миндор региона до конца этого года заканчивает разработку и экспертизу проектно-сметной документации с планированием вхождения в федеральную программу для проведения работ по строительству верхнеуровневой развязки.

— Машины будут прямо уходить по проспекту Калинина в город, а весь транзитный поток будет уходить по верхней развязке, не пересекаясь. Это, с учетом расширения Бештаугорского шоссе, полностью нам развяжет въезд и выезд из Пятигорска и снимет перегруз транспортных потоков, — считает Ворошилов.

Он также сообщил, что в этом году из средств регионального дорожного фонда на ремонт улиц Пятигорска дополнительно выделено порядка 27 млн. рублей.

С 1 ноября подрядная организация приступит к работам. В рамках выделенных средств будут отремонтированы улицы Яблоневая, Володарского, Прогресса, Левадинский спуск.