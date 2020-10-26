Более 11 тысяч ставропольцев остаются на карантине по коронавирусу

На Ставрополье 11501 человек остаются под наблюдением медиков в стационарах и на дому, а также соблюдают самоизоляцию, как контактные с больными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся в стационарах 185 пациентов, 37 из них поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести — 624. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

В числе всех заболевших 1412 — несовершеннолетние жители региона, из них уже выздоровели 1255.

Еще 4 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались за прошедший день. Всего за весь период пандемии на Ставрополье жертвами болезни стали 404 жителя региона. Губернатор края Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.