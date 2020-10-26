В Ставрополе откроют два центра онкологической помощи

В Ставрополе до конца года появятся сразу два центра амбулаторной помощи онкобольным. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Краевой онкодиспансер в рамках проекта получил облучатель радиотерапевтический кобальтовый. Это аппарат нового поколения.

Он имеет широкий спектр действия и предназначен для лечения раковых опухолей любой локализации.

До конца года краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске и краевой клинический многопрофильный центр в Ставрополе откроют центры амбулаторной онкологической помощи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к 1 декабря в Невинномысске подготовят дополнительно 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный врач городской больницы Елена Ерхова.

По ее словам, с медперсоналом, который согласится работать в ковидном госпитале, заключат добровольные дополнительные соглашения. Остальных медиков переведут в другие отделения больницы города.

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