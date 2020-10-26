Четверо зараженных коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки

В регионе растет число умерших от коронавируса пациентов Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 185 жителей края. За прошлый день скончались четыре пациента. На Ставрополье за весь период пандемии заболело 20321 человек.

А число умерших от инфекции достигло 408. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь смогли за прошлый день еще 10 пациентов. За весь период пандемии выздоровели – 14851. Все заболевшие взяты на медицинский учет, им оказывается помощь.

- Чтобы защитить себя и своих близких, заболевание лучше предотвратить – держа его на расстоянии. Для этого важно соблюдать правила эпидемиологической профилактики, - считает глава края Владимир Владимиров.