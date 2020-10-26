Пенсионер устроил смертельное ДТП в Пятигорске

Фото: ГИБДД по СК

В Пятигорске под колесами машины погиб пешеход. В момент ДТП он перебегал дорогу, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

25 октября пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте на Бештаугорском шоссе. Рядом был переход. "Четырнадцатая" не успел среагировать на движение.

- В результате наезда неустановленный пешеход (мужчина на вид 60-70 лет) скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - сказано в сообщении.

36-летний водитель пояснил инспекторам, что ехал в плотном потоке транспорта, когда внезапно на дорогу выбежал пешеход. Алкотестор установил, что в момент аварии мужчина был трезв.

- Погибший направлен на медэкспертизу, его личность устанавливается. По факту происшествия проводится проверка, - сообщает ГИБДД по Ставропольскому краю.