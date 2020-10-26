Синоптики прогнозируют резкое похолодание на Ставрополье

На Ставрополье ожидают осеннее похолодание на этой неделе. Понедельник станет последним теплым днем, передает пресс-служба Гидрометцентра по Ставропольскому краю.

26 октября в крае температура будет колебаться от 18 до 23 градусов, в Ставрополе до 20 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью на 27 октября похолодает до 5 градусов, а наутро усилится ветер до 20 метров в секунду. Дневная температура по Ставрополью - 13-18 градусов, по Ставрополю - до 16 градусов.

Как долго продержится такая погода - пока не известно. По данным синоптиков, в среду ничего не изменится. Осадков не ожидается.

- В юго-восточных районах края местами сохранялась чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В остальных территориях - высокая пожароопасность (4 класс), - сказано в сообщении синоптиков.