Отделения РКБ Северной Осетии закрывают для лечения COVID-больных

В Республиканской клинической больнице в городе Владикавказ все отделения, кроме сосудистого центра, снова перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. Об этом рассказали в Минздраве Северной Осетии. Всех остальных пациентов будут направлять в другие медицинские учреждения. Как отметил министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, продолжается рост заболеваемости с увеличением пациентов с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ.

- Нагрузка на врачей колоссальная, - отметил министр.

На 26 октября, по данным республиканского Роспотребнадзора, 56 новых случаев инфицирования за сутки. На амбулаторном лечении находятся 847 человек, в больницах - 61. За все время в Северной Осетии коронавирус подтвердился у 6974 жителей, выздоровели 5996, а скончались 70.