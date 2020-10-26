Бизнесмен со Ставрополья задолжал по налогам 140 млн рублей

На Ставрополье возбудили уголовное дело об уклонении от налогов. Фигурантом стал 31-летний руководитель ООО "Техноэнерго", передает пресс-служба Следственного комитета по краю.

С октября 2015 по март 2018 года подозреваемый исправно не платил налог на добавленную стоимость и прибыль. В налоговые декларации он вносил заведомо ложные сведения. Кроме того, от налогов на имущество он уклонялся, просто не предоставляя документы.

- Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 140 миллионов рублей. По представленным материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МИФНС России № 5 по Ставропольскому краю Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), - сказано в сообщении следственного управления СКР по СК.

Следователи принимают меры для того, что ущерб был возмещен, и укрепляют доказательную базу.