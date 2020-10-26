На Ставрополье от гриппа привито уже около 600 тысяч человек

На Ставрополье в рамках национального календаря прививок поступило около 836 тысяч доз вакцины от гриппа, полученной за счет средств федерального бюджета.

Из этого числа более 550 тысяч доз предназначено для иммунизации взрослых и около 300 тысяч доз - для детей и беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

На сегодняшний день в крае привито более 595 тысяч ставропольцев. Это свыше трети от плана на этот год. В числе вакцинированных более 400 тысяч взрослые и около 200 тысяч – беременные и дети. Иммунная прослойка составляет 21,3% от численности населения региона.

До конца года планируется привить не менее 1,5 млн жителей Ставрополья. В первую очередь это дети, студенты, беременные женщины, работники ряда организаций из группы риска, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Для остальных категорий, край также закупает вакцину за счет краевого бюджета. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и организациях, в том числе школах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в этом году осенние каникулы в школах будут длиннее обычного.

Глава региона Владимир Владимиров ранее предложил продлить каникулы на двухнедельный срок.

Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 числа. Таким образом, получится создать эпидемиологическую паузу.