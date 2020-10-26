На Северном Кавказе муфтияты призывают верующих все намазы совершать дома

Фото: сайт мусульман Ставрополья

Мусульман Северного Кавказа призвали на время отказаться от массовых обрядов. Из-за распространения коронавируса в мечетях региона уже ограничено время пятничного намаза.

А в нашем крае максимально упростили процедуру похорон. Усопших не омывают и не оборачивают в саван, как положено по традициям.

В Дагестане муфтии призвали верующих не проводить массовые поминовения, все намазы совершать дома, а также ограничиться соблезнованиями по телефону.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к своему открытию готовится мечеть в ауле Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставрополья. По словам раис-имама Мовлита-хаджи Алиева, о собственной мечети жители села мечтали давно.

Ранее в ауле был молельный дом, предоставленный во временное пользование районной администрацией. В нем проводились пятничные молитвы, праздничные богослужения, собрания и торжественные мероприятия.

- Но со временем все яснее становился факт, что мечеть в ауле просто необходима. Это желание поддержали в администрации района, - сообщает сайт мусульман Ставрополья.

Двухэтажная мечеть рассчитана на 200 прихожан и состоит из двух залов – для мужчин и женщин.