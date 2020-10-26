Власти Ставрополья отчитались о начале отопительного сезона

На Ставрополье заработали 100% котельных. Компании края включили отопление в разное время из-за погодной аномалии.

Региональное министерство ЖКХ отметило, что в 2020 году газ включали в разное время. Во многих территориях отопление появилось в период с 15 по 21 октября. В Георгиевском и Минераловодском городских округах в домах потеплело 23 октября, а в Железноводске - 26 октября.

- Причина разнобоя - погодная аномалия. Октябрь выдался очень теплым. Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ, предписывают начинать отопительный сезон не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8°С. Решение - за органом местного самоуправления, - сказано в сообщении ведомства.

Владимир Владимиров попросил министра Романа Марченко учитывать мнение населения. Каждое обращение надо было оперативно рассмотреть и, если надо, подать тепло раньше.