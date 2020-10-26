Два ставропольских хутора обеспечат новой дорогой

В Минераловодском горокруге у жителей хуторов Любительский и Лысогорский появится новая современная дорога. Общая протяженность реконструируемого участка составит свыше 5 км дорожного полотна. Об этом сообщили в администрации городского круга.

На эти цели затратили около 100 млн рублей средств краевого и местного бюджета.

На сегодняшний день выполнено около половины общего объема запланированных работ по трассе «ФАД «Кавказ» - хутор Лысогорский» - завершена подготовка основания дорожного полотна, ведется укладка покрытия.

Напомним, что в рамках реконструкции автодороги был капитально отремонтирован мост через реку Суркуль длиной 28 метров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах.

По словам министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко, планируется, что Ставрополью дополнительно выделят более 120 млн рублей, что позволит до 1 июля 2022 года расселить более 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья.