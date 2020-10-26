На Ставрополье пропавшего полтора месяца назад мужчину нашли мертвым

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Страшную находку обнаружили отдыхающие на городском озере №1 Невинномысска. Там ставропольцы нашли тело 82-летнего мужчины.

Пропавшего пенсионера 1,5 месяца искали полиция, спасатели, волонтеры, казачьи патрули, друзья и родственники. А на днях днем мать вместе с детьми прогуливалась вдоль местного озера. В камышах она заметила что-то подозрительное и позвонила по номеру «112».

На вызов приехали спасатели и сотрудники полиции. Пропавшего мужчину 1,5 месяца искали как на суше, так и на водных объектах.

За это время обследовали и лесопарковые зоны, реку Кубань, а также Невинномысский канал. Но нашли тело пенсионера совсем в другом месте – на городском озере №1.

Озеро спустили, глубина воды не превышает одного метра. Тело пенсионера, скрытое камышами, на протяжении всего времени поисков находилось на этом водном объекте. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Из-за небольшой глубины вызывать водолазов не пришлось. Спасатели Невинномысска при помощи веревки вытащили тело из воды и передали полицейским.