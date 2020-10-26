На Ставрополье у 1424 детей обнаружили коронавирус

На Ставрополье к 26 октября выполнено 702626 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За прошлую неделю лаборатории провели 43564 теста методом ПЦР; за сутки – 5371. В среднем в день выполняется 6223 исследования. Охват тестированием жителей края составляет 222 человека на 100 тысяч населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился у 185 человек.

Всего за весь период число зараженных достигло -20321. 1424 из них – это дети. Всего выздоровел 14851 человек, 10 выписали накануне.

Карантинные мероприятия завершены в отношении 80342 человек. Их сняли с медицинского наблюдения. Остаются под наблюдением врачей в стационаре и на дому в самоизоляции 11299 человек.

Лечение в стационаре получают 1470 пациентов с установленным Covid-19: у 196 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 37 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 631 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Пандемия за весь период унесла жизнь 408 человек с подтвержденным коронавирусом. А за последние сутки скончались еще четыре пациента. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.