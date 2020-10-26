В минздраве Ставрополья объяснили, почему после выходных «мало» выздоровевших от коронавируса

В выходные лаборатории Ставрополья делают тесты только людям, имеющим симптомы заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 26 октября, из-под меднаблюдения выписали 10 пациентов, тогда как прирост числа заражений составил 185 случаев.

В министерстве здравоохранения края разъяснили — это связано с тем, что в выходные лаборатории Ставрополья делают тесты только людям, имеющим симптомы заболевания.

Так, в первую очередь исследования проводятся для тех, кому нужна медпомощь.

Их данные попадают в статистику сразу же. Пациенты, которые идут на поправку, как и те, кто уже получил первый отрицательный результат, обследуются позже. Их выписывают в начале недели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 185 жителей края.

За прошлый день скончались четыре пациента. На Ставрополье за весь период пандемии заболело 20321 человек, сообщает "Победа 26".

А число умерших от инфекции достигло 408. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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