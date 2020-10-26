На Ставрополье до 2022 года будет дополнительно расселено 4 тыс кв метров аварийного жилья

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах.

По словам министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко, планируется, что Ставрополью дополнительно выделят более 120 млн рублей, что позволит до 1 июля 2022 года расселить более 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Уже определили города и районы, где должны быть реализованы эти мероприятия: Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки и Кировский городской округ.

Всего в рамках программы в регионе планируется переселить 2,41 тысячи человек из 91 многоквартирного дома общей площадью 35,76 тысячи квадратных метров.

По итогам 2019 года 54 человека уже переселены из 17 жилых помещений. В 2020 году планируется переселить 226 человек. В том числе 162 – в Георгиевске, 62 – в Ессентуках и 2 – в краевой столице.