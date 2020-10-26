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Максим Клетин обжаловал свое увольнение с поста главы Георгиевска

В октябре окружная Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий находящимся под следствием чиновника
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Максим Клетин

Максим Клетин

На Ставрополье суд рассмотрит исковое заявление Максима Клетина, который просит признать незаконным решение Думы Георгиевского городского округа об отставке и восстановить его в должности главы округа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Указанное административное исковое заявление принято к производству Георгиевского городского суда и назначено к разбирательству в судебном заседании на 29.10.2020 года, - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре окружная Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий находящимся под следствием Максима Клетина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что чиновника обвиняли в использовании заведомо подложного документа, а также в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

После этих событий, 21 октября скандально известный чиновник вышел в прямой эфир в сети Инстаграм, чтобы ответить на вопросы своих земляков. Больше всего жителей Георгиевска волновало, на самом ли деле диплом Клетина липовый?

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Чиновник в прямом эфире в сети ответил на вопросы жителей округа (подробнее)