Стать гуру маркетинга и честно обойти конкурентов поможет «Университет бизнеса» УРАЛСИБА

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Принять участие в вебинаре на тему «Как продавать больше чем конкуренты, без скидок и адского демпинга» могут все желающие. Мастер-класс пройдет в рамках обучающей программы «Университета бизнеса УРАЛСИБ» 3 ноября в 14-00 мск.

Чтобы стать слушателем занятия необходимо пройти регистрацию на сайте УРАЛСИБА. После чего на электронную почту участника придет ссылка на онлайн-мероприятие. Обучение будет проходить в прямом эфире в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей.

Мастер-класс проведет Татьяна Винокурова - эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес, президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.

- Вместе со слушателями вебинара мы обсудим, как продавать дороже конкурентов, как презентовать товары и услуги, чтобы клиент покупал, а также сравним такие параметры как цена и ценность. По итогам мастер-класса слушатели смогут построить пошаговый чек-лист анализа конкурентов, - рассказала Татьяна Винокурова.

Посмотреть записи других эфиров можно в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»