На Ставрополье открыты новые спортивные площадки

Благоустройство дает возможность отдыхать не только с комфортом, но и активно, с пользой для здоровья.

В этом году на многих объектах, где ведутся работы по благоустройству обустроены спортивные площадки. Они открываются в обновляемых парках и скверах.

- Вот несколько примеров таких проектов в городах и селах нашего края. В парке им. Борцов Революции в Буденновске сделаны площадки для игр в мини-футбол, баскетбол и теннис. В сквере «Надежда» в Минеральных Водах построена спортивная воркаут площадка, - поделился губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров также рассказал о парке в селе Александровском. Там открыли памп-трек для велосипедистов.

Тем временем в сквере села Кочубеевского обустроена спортивная зона. А в селе Курсавка на аллее по улице Красной открыта площадка с тренажерами.

- Объекты разные, но общим для всех является обязательное требование к безопасности. В том числе, на каждой площадке есть специальное резиновое покрытие для защиты от травм, - сообщил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе у жителей улицы Чехова в районе пересечения с улицей Мимоз появится новая зона семейного отдыха.

На территории почти 6 тысяч кв.м. архитекторы предлагают создать детскую игровую и спортивную площадки, современную систему освещения, установить удобные скамейки.