В публичных слушаниях о проекте бюджета в Думе Ставрополья поучаствовали более 700 человек

Бюджет Ставрополья на ближайшие три года останется социально ориентированным и будет направлен на восстановление и развитие экономики региона.

В Думе края прошли публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, обсуждение провели в режиме видеоконференцсвязи.

В рассмотрении главного финансового документа Ставрополья поучаствовали более 740 человек, в их числе – депутаты регионального парламента во главе с председателем Думы края Геннадием Ягубовым, представители краевых министерств и федеральных ведомств, контрольных органов, муниципальных образований и общественных организаций.

Основные параметры бюджета представила зампредседателя правительства края, министр финансов Лариса Калинченко. Согласно проекту закона, доходы региональной казны в 2021 году запланированы в объеме 124,5 миллиарда рублей, расходы – 127,5 миллиарда рублей.

В структуре расходов важнейшими направлениями остаются социальные обязательства перед жителями региона, а также обеспечение выполнения целей, обозначенных в указах и поручениях президента РФ, и финансирование мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Всего в общем объеме расходов бюджета региона финансирование отраслей социальной сферы занимает 68,7% и составляет 87,4 млрд. рублей, из них в отрасль образования планируется направить больше 29 млрд. рублей, на здравоохранение – 10,6 млрд.

На реализацию национальных проектов запланировано15,3 миллиарда рублей, из которых свыше 3,5 миллиарда – краевые средства, выделяемые сверх необходимого софинансирования. Объём средств краевого дорожного фонда на будущий год запланирован в сумме 10,3 миллиарда рублей. На благоустройство территорий края в общей сложность предлагается направить 1,6 миллиарда рублей.

Проведение публичных слушаний традиционно предшествует началу активной работы над проектом закона в комитетах парламента и позволяет обеспечить открытость и прозрачность при принятии бюджета края.

- Интерес к публичным слушаниям сегодня очень высок, потому что в бюджете находят отражение решение конкретных вопросов, о которых говорят люди. Думе сегодня удалось обеспечить открытость процедуры, в ней поучаствовали более 700 человек. Публичные слушания показали, что приоритетные задачи, которые стоят перед Ставрополье нашли свое отражение в главном финансовом документе: сохранение социальных гарантий, развитие здравоохранения и образования, поддержка экономики, реализация национальных проектов и краевых программ. А это значит, что бюджет остается социально ориентированным, - отметил Геннадий Ягубов.

Во время слушаний прозвучали оценки главного финансового документа со стороны представителей министерств, муниципальных образований и общественности.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам, финансово-кредитной политике Юрия Белого все предложения и вопросы, прозвучавшие во время публичных слушаний, а также поступившие в адрес Думы, будут обобщены и проработаны на заседаниях профильных комитетов.

Ознакомиться с проектом закона «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» можно было на официальном сайте Думы края.

В адрес регионального парламента к проекту закона поступил ряд предложений и замечаний в электронном виде, которые также будут учтены при работе над документом.