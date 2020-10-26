Бывший охранник главы Ингушетии освобожден от наказания за убийство двух женщин

Момент ДТП. Фото: кадр видео

В Ингушетии бывший охранник экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова избежал наказания за смертельное ДТП с двумя жертвами. Лихачество Багаудина Мейриева стоило жизни двум женщинам.

— Назрановский суд Ингушетии в понедельник 26 октября признал истекшим срок давности привлечения к уголовной ответственности фигуранта дела по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц», — сообщил источник «КП - Северный Кавказ», в правоохранительных органах.

Прокурор просил для Багаудина Мейриева четыре года колонии. Вину свою мужчина не признал.

Напомним, что смертельное ДТП случилось шесть лет назад, 26 октября 2014 года. Мейриев ехал в составе кортежа, чтобы встретить Евкурова в аэропорту Магас. Скорость автомобиля превышала 150 км/ч, когда он вылетел на «встречку». Два брата, находившиеся в салоне встречного автомобиля, получили травмы. Две их сестры скончались. Все они были членами одной семьи.

Отметим, что в 2018 году в качестве обвиняемого был привлечен второй водитель, однако в его действиях не нашли состава преступления. С тех пор, как фигурантом оказался Багаудин Мейриев, заседания суда откладывались из-за состояния его здоровья.