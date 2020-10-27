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На Ставрополье три человека скончались от коронавируса за сутки

Всего в регионе жертвами болезни стали 411 ставропольцев
Руслан АПОЛЛОНОВ
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В регионе продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией

В регионе продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще три человека.

Всего в регионе жертвами болезни стали 411 ставропольцев. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки коронавирусом заболело 187 человек. Число зараженных в крае достигло 20508. Победить болезнь за сутки смогли 205 пациентов.

Их сняли с медицинского учета. За весь период пандемии выздоровели – 15056 человек.

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