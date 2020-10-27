На Ставрополье делают высокотехнологичные операции детям с пороками сердца

Все хирургическое вмешательство длится около получаса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хирурги Ставропольской краевой больницы помогают детям с пороками сердца. При этом используется современный высокотехнологичный способ.

Операции – без разреза, без крови, без подключения к ИВЛ. Об этом рассказал губернатор Ставрополья.

По его словам, специальный катетер вводится через крупный кровеносный сосуд на ноге. Все хирургическое вмешательство длится около получаса.

И уже через полгода пациент может вести полноценную жизнь с физическими нагрузками.Таких операций в краевой больнице детям делают около сорока в год.

- Спасибо врачам за здоровье, которое вы дарите детским сердцам, - обратился Владимир Владимиров к медикам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье у 1424 детей обнаружили коронавирус. Чаще всего они заражаются от членов семьи, в частности, от родителей. Всего за весь период число заболевших в крае достигло - 20508.

Всего выздоровел 15056 человек, 205 выписали накануне.

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