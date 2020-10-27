Бизнес-карты УРАЛСИБ обзаведутся ПИН-кодом

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ (ПАО) запустил сервис установки ПИН-кода для бизнес-карт. Чтобы воспользоваться услугой достаточно позвонить в контакт-центр Банка с использованием интерактивного голосового меню. Функция позволяет клиенту установить ПИН-код самостоятельно. Новая опция направлена на повышение безопасности использования бизнес-карт, поскольку исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц.

Для установки ПИН-кода клиенту нужно сделать всего три шага.

1. Позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню.

2. Подтвердить свой номер телефона. Для этого необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта.

3. Установить ПИН-код. В процессе установки ПИН-кода клиенту необходимо ввести последние четыре цифры номера карты. В течение 5 минут из Банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.

Подробную информацию о новой функции, а также конксультациюм по тарифам бизнес-карт можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»