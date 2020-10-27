Театр кукол в Ставрополе украсит новая колоннада

Возведение колоннады возле памятника театра кукол в Ставрополе не нарушает законодательство. Это подтвердили в министерстве строительства и архитектуры края.

Напомним, спор вокруг строения разгорелся после того, как во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры сообщили, что постройка нарушает границы шести зданий, которые находятся на проспекте Октябрьской революции.

Эту ситуация прокомментировал министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко:

- С точки зрения действующего законодательства России, в зоне охраны памятника запрещается размещать объекты капитального строительства. В связи с тем, что это объект не капитального строительства, соответственно, его размещение на территории не нарушает требования законодательства.

Возведение колоннады было внесено в проектную документацию разработчиками проекта реконструкции самого театра кукол.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе заканчивают ремонт кукольного театра. Представители учреждения рассказали «КП-Северный Кавказ», что открытие запланировано на октябрь-ноябрь.

Губернатор Ставрополья назвал это событие «без преувеличения эпохальным». Зданию театра нужен был ремонт с 1987 года. Реставрацию сделали в рамках национального проекта «Культура».

Рабочие полностью отремонтировали фасад, кровлю, полы, окна, двери. А внутри – новые холлы, кабинеты, большая сцена и гардероб.