На КМВ чиновник попался на афере при реконструкции дороги

Руководитель нарушил интересы федерального и местного бюджетов, за счет средств которых проходило исполнение контракта Фото: Анастасия Осипова

Руководитель одного из минераловодских учреждений, отвечающих за благоустройство городских объектов инфраструктуры обвиняется в превышении должностных полномочий.

Выяснилось, что, исполняя обязанности директора, мужчина незаконно подписал контракт на реконструкцию участка автодороги, исключив возможность конкурентной борьбы и уменьшения стоимости работ за счет проведения конкурсных процедур.

Руководитель нарушил интересы федерального и местного бюджетов, за счет средств которых проходило исполнение контракта.

После чего чиновник заключил с организацией еще один контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля работ по реконструкции этого дорожного объекта на сумму 4,9 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Минераловодский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трех бывших полицейских осудили за вымогательство на Ставрополье. Приговоры вынесли Евгению Зиме, Руслану Минину, Георгию Федичеву и их подельнику.

Группу обвиняли в вымогательстве взяток, а бывшим полицейским вменяли ответственность статью «Превышение должностных полномочий».