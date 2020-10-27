На Ставрополье мужчина зарезал девушку из-за недопитой бутылки водки

Также злоумышленник совершил ряд других преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летний житель села Отказного Советского городского округа Ставрополья обвиняется в убийстве, хищении огнестрельного оружия, незаконных ношениях, хранении огнестрельного оружия, а также в краже. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, ночью 27 января он вместе со своей 24-летней знакомой дома распивали спиртные напитки. Когда посиделка с бутылкой алкоголя подходила к концу, «гости праздника» поссорились. Дело в том, что девушка захотела забрать недопитый алкоголь с собой.

По всей видимости, эта идея не понравилась ее собутыльнику. Разъяренный мужчина догнал 24-летнюю односельчанку на улице и ударил ее ножом в шею. От полученного ранения девушка скончалась на месте.

Помимо этого, осенью 2018 года мужчина похитил у своего знакомого обрез гладкоствольного охотничьего ружья, который хранил в хозяйственной постройке во дворе своего дома.

Также зимой этого года он похитил из подвального помещения дома своей знакомой домашний алкоголь и продукты питания, на общую сумму свыше 25 тысяч рублей. Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.