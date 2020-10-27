На Ставрополье экс-сотрудник исправительной колонии ответит за получение взятки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ставрополью обвиняется в мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в марте этого года мужчина за незаконное денежное вознаграждение предложил сотруднику исправительного учреждения принести ему мобильные телефоны.

Обвиняемый согласился и трижды передавал ему в колонию мобильные устройства.

В качестве взятки за их передачу супруга осужденного перечислила на банковскую карту жены злоумышленника 28 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для утверждения обвинительного заключения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что руководитель одного из минераловодских учреждений, отвечающих за благоустройство городских объектов инфраструктуры обвиняется в превышении должностных полномочий.