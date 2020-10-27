Медикам Ставрополья после вмешательства прокуратуры выплатили компенсацию

Перед работниками образовалась задолженность на сумму более 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в медицинском учреждении Нефтекумского округа.

Выяснилось, что в больнице перед 14 работниками образовалась задолженность по выплате компенсации за сверхурочную работу за 2017–2019 годы на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По результатам рассмотрения представления прокурора трудовые права работников учреждения здравоохранения восстановлены, - говорится в сообщении.

Медработникам выплатили компенсацию за сверхурочную работу в полном объеме, а также компенсацию за задержку выплат.