На Ставрополье начальник задолжал своим работникам 350 тысяч рублей

Завершена проверка на предприятии бытового обслуживания в Новоалександровском районе. Работодатель не платил 26 подчиненным зарплату и задолжал им 350 тысяч рублей, следует из сообщения Прокуратуры Ставропольского края.

- С целью восстановления нарушенных прав граждан на оплату труда прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании денежных средств. В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена, - сообщает прокуратура.