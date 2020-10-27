Минздрав проверил информацию о лечении пенсионера из Кисловодска

На КМВ работает телефон горячей линии по вопросам медицинской помощи при коронавирусе: 8(8793)-32-67-31. Звонки принимают по будням (понедельник – пятница) с 08:00 до 17:00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В СМИ появилась информация о том, что пенсионер из Кисловодска потратил на свое лечение 300 тысяч рублей. Министерство здравоохранения Ставрополья провело проверку этого сообщения.

Выяснилось, что ставрополец или члены его семьи, проживающие вместе с ним, не обращались за медпомощью. Вызовов не зафиксировано ни в поликлинике, ни на станции скорой медицинской помощи.

Последнее обращение этого пенсионера за медпомощью было как в скорую помощь, так и в поликлинику в январе этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- Автор сообщает, что в больнице нет никаких лекарств. Однако на лечении в стационаре по поводу коронавирусной инфекции он не находился. Кроме того, пациент не числится в регистре заболевших новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что диагноз по данному заболеванию подтверждается в установленном порядке – методом ПЦР-диагностики, - прокомментировали в краевом ведомстве.

Министерство здравоохранения Ставропольского края напоминает об опасности самолечения. При появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций, к которым относят и новую коронавирусную инфекцию, следует обратиться за медицинской помощью.

На КМВ работает телефон горячей линии по вопросам медицинской помощи при коронавирусе: 8(8793)-32-67-31. Звонки принимают по будням (понедельник – пятница) с 08:00 до 17:00.

Функционирует горячая линия министерства здравоохранения Ставропольского края по вопросам оказания медицинской помощи: 8-800-200-26-03.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ветеран труда, журналист и мастер спорта по легкой атлетике написал открытое письмо главе города. Он сообщил, что не смог добиться помощи от медиков.

По словам мужчины, его семья из пяти человек заболела. Но дозвониться в поликлинику они не смогли. Неделю телефон был бесконечно занят.