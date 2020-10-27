Синоптики прогнозируют потепление на Ставрополье

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На Ставрополье ожидают очередное потепление до 21 градуса. Осадки не предвидятся, передает краевой Гидрометцентр.

27 октября температура в регионе днем поднимется до 18 градусов, в Ставрополе - до 16 градусов. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. В ночь на 28 октября будет 5-10 градусов. Днем воздух прогреется до 19 градусов.

29 октября температура достигнет 21 градуса. Осадки не ожидаются. Прогноз изменился спустя сутки: в понедельник синоптики прогнозировали ухудшение погоды до среды.

Отметим, что это не самый теплый октябрь на Ставрополье. В 1999 году в конце месяце температура достигла 36 градусов. В последние годы из-за изменений в погоде в это время идет дождь с градом. В этой связи удивительно, что в крае высокий уровень пожароопасности. Так, на юго-востоке края 5 класс (чрезвычайный уровень), а в остальных районах - 4 класс (средний уровень).