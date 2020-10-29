На Ставрополье директор предприятия выплатил зарплату работникам после ареста его автомобиля

Работодатель предприятия в Нефтекумском городском округе в течение двух месяцев задерживал выплаты своим сотрудникам. И они, уставшие от обещаний, обратились в суд.

Приставы вынесли решение в пользу работников. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Ставрополью.

Специалисты направили руководству предприятия уведомление о возбуждении исполнительного производства. Но в добровольный срок задолженность так и не погасили. Общая сумма зарплаты составила 711 тысяч рублей.

После чего работники службы арестовали машину KIA Optima. Этот автомобиль принадлежал руководителю предприятия.

На иномарке директор приезжал каждое утро на работу. В результате мужчине пришлось выплатить зарплату сотрудникам в полном объеме.