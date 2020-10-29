На Ставрополье коронавирус побороли более 15, 5 тысяч человек

Лечение в стационаре получают 1595 пациентов: в тяжелом состоянии – 196, в том числе 33 подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за весь период пандемии болезнь поборол 15561 человек. 246 из них выписаны накануне. За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 192 человек.

Из них порядка 10% болеют бессимптомно. Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 достигло 20890, в том числе 1475 – дети, из которых 1297 уже выздоровели.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11616 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставрополья.

Лечение в стационаре получают 1595 пациентов: в тяжелом состоянии – 196, в том числе 33 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 633. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 81 499 человек. С начала периода распространения заболевания не удалось спасти 418 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе краевая специализированная клиническая инфекционная больница полностью работает только с больными коронавирусом.

Медики эффективно применяют полученные знания и опыт. Так, главврач Наталья Яценко привела несколько примеров, когда, казалось бы, безнадежного пациента ставили на ноги.

Недавно в больницу поступила тучная женщина с массой сопутствующих патологий. Пациентка больше месяца находилась на аппарате ИВЛ. К счастью, местным медикам удалось спасти ее.

Врачи больницы до сих пор получают от пациентки сообщения с благодарностью.

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