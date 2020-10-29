В Карачаево-Черкесии продлили школьные каникулы из-за коронавируса

В Карачаево-Черкесии вернули ограничительные меры из-за коронавируса. Это связано с увеличением суточного прироста больных, следует из данных оперативного штаба республики.

- С 2 ноября у школьников КЧР начинаются двухнедельные осенние каникулы. Рекомендовано также и студентов вузов и ссузов временно перевести на дистанционное обучение. Всем работодателям необходимо организовать перевод не менее 30% работников на удаленный режим работы с сохранением зарплаты. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. На 2 недели до 15 ноября включительно приостанавливается работа всех залов торжеств и организация свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий, - сказано в сообщении.

За последние сутки в КЧР выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 9437 заболевших. Выздоровели 5492 человека, умерли - 30.