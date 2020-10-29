Культурный проект подшефного Невинномысску моногорода - финалист Национальной премии

Монеты столицы Гипербореи.

Всего на конкурс было представлено 390 проектов из 59 регионов России и других стран мира. Финал премии пройдет в декабре в Екатеринбурге. В прошлом декабре на этом празднике побывала целая делегация промышленной столицы Ставрополья, которая в 2019-м стала ментором сразу трёх моногородов, среди которых и Ковдор.

Как отметил глава города химиков Михаил Миненков, «это очень интересный проект с хорошим потенциалом для развития и уже сложившимися традициями:

- В прошлом году делегации Невинномысска показали новые инфраструктурные объекты, которые появились в Ковдоре благодаря этому проекту. Мы увидели, как он становится драйвером позитивных изменений в городе.

Сама идея отмечать Новый год по-гиперборейски появилась благодаря масштабному культурно-этнографическому проекту «Ковдор - столица Гипербореи». Он реализуется в городе Ковдор Мурманской области при поддержке компании «ЕвроХим», у которой там находится горно-обогатительный комбинат.

Идея создания такого культурного проекта возникла несколько лет назад с целью развивать бизнес, предпринимательство и туризм в небольшом моногороде.Местные активисты, в том числе сотрудники ГОКа, мэрия и краевые власти объединили свои усилия в развитии и реализации этой идеи.

И вот уже третий год подряд необычный праздник - Гиперборейский Новый год - привлекает внимание российских и иностранных туристов. Он берет свое начало из древней легенды о великом змее Куввте - символе вечности, который просыпается в самую длинную ночь в году 22 декабря и выходит к людям, чтобы подарить им свет и добро.

Празднование собирает не только мурманчан, но и гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, с Северного Кавказа, из Казахстана, Туапсе, Волгограда. Так, сотрудникам «Невинномысского Азота», тоже входящего в химический холдинг «ЕвроХим», посчастливилось принять участие в ярком торжестве в 2019 году. Интерактивное мероприятие разворачивалось под открытым небом. Каждый гость был не только зрителем - например, можно было принять участие в обряде потомственного шамана, прикоснуться к камню Желаний и пирамиде Очищения.

- Отмечали Гиперборейский Новый год широко! Катались на собачьих упряжках, учились кататься на лыжах и сноуборде. В музее города Ковдор нас знакомили с историей этих мест, на обзорной экскурсии посмотрели весь уютный город. А в день зимнего солнцестояния все собрались на главной площади города, чтобы стать участниками уникального представления. Это необычное путешествие останется в моей памяти навсегда!, - поделился впечатлениями инженер-конструктор производственно-конструкторского отдела «Невинномысского Азота» Владислав Дворников.

За короткий период своего существования проект привлек внимание многих экспертов - историков, журналистов, путешественников, стал серебряным призером фестиваля «Silver Mercury-2019» и лауреатом национальной премии «Серебряный лучник».