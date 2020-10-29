В Карачаево-Черкесии усилят ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

Для снижения рисков дальнейшего распространения COVID-19 в КЧР глава республики подписал указ об усилении ограничений. Принятое решение руководитель субъекта озвучил на совещании с членами Оперативного штаба, главами администраций городских округов и муниципальных районов республики.

- Уважаемые земляки, каждый из вас сегодня может наблюдать за непростой эпидемиологической ситуацией, которая складывается и в стране в целом, и у нас, в республике. Ежедневный прирост - порядка 85 - 90 человек, растет количество госпитализированных, - сказал он.

Решено, в частности, продлить осенние каникулы для школьников - с 7 до 14 дней. Двухнедельные каникулы стартуют 2 ноября. По словам Рашида Темрезова, это решение принято для минимизации рисков заражения в сложный пиковый период. Кроме того, руководителям учреждений средних профессиональных и высших учебных заведений КЧР необходимо временно перевести также и студентов вузов и ссузов на дистанционный режим обучения.

Со 2 ноября, кроме того, всем работодателям необходимо организовать перевод не менее 30% работников на удаленный режим работы с сохранением зарплаты. При этом режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет.

На две недели со 2 ноября приостанавливается деятельность всех залов торжеств по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам при оказании услуг общественного питания необходимо обеспечить соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Речь идет о рассадке посетителей с учётом социального дистанцирования, тщательной дезинфекции посещений и поверхностей - как на кухне, так и в зале. Рекомендации Роспотребнадзора также предполагают обязательное наличие санитайзеров в зале и ношение средств индивидуальной защиты всему без исключения персоналу.

С учетом введения всеобщего масочного режима на территории РФ, запрета на работу ресторанов и проведение мероприятий в ночное время Рашид Темрезов поручил усилить контроль за соблюдением принятых мер. И обратил особое внимание на необходимость увеличения количества рейдовых мероприятий, особенно в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Особое внимание глав администраций городских округов и муниципальных районов республики Рашид Темрезов обратил на необходимость усиления дезинфекции общественного транспорта, подъездов многоквартирных домов, общественных территорий, предприятий и организаций.

Кроме того, в рамках совещания с членами Оперштаба Рашид Темрезов поручил министерству здравоохранения Карачаево-Черкесии обеспечить и проконтролировать выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты для медработников.

- За две недели, при неукоснительном соблюдении всех мер, координации сил органов власти, правоохранителей, медицинского сообщества и, самое главное, наших граждан, мы рассчитываем стабилизировать эпидситуацию. Но тут, повторюсь, не обойтись без гражданского самосознания и ответственности за окружающих. Дорогие друзья, только совместными усилиями мы способны добиться результата, - сказал руководитель региона.